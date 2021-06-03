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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي الرئيس التركي أردوغان في 14 حزيران خلال قمة الناتو في بروكسل

Lebanon 24
03-06-2021 | 10:33
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