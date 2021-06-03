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أخبار عاجلة
البيت الأبيض: سوليفان جدد لغانتس دعم الرئيس لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعم نظام القبة الحديدية
Lebanon 24
03-06-2021
|
13:00
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