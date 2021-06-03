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قطع الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية (الجديد)

Lebanon 24
03-06-2021 | 14:10
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