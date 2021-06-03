أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت أكثر من 1400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة

Lebanon 24
03-06-2021 | 15:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سلاح الجو الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت قرابة 1150 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة (العربية)
lebanon 24
04/06/2021 03:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 270 صاروخا أطلقت من قطاع غزة اليوم أسفرت عن قتيلين وعشرات الإصابات
lebanon 24
04/06/2021 03:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تصدي القبة الحديدية لعشرات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة
lebanon 24
04/06/2021 03:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: في حال بدأت الحرب من الشمال فإن لبنان سيرتجف وستصبح مثل قطاع غزة
lebanon 24
04/06/2021 03:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2021-06-03
19:31 | 2021-06-03
19:10 | 2021-06-03
19:09 | 2021-06-03
19:08 | 2021-06-03
18:53 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website