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فهمي لـmtv: هناك قرار بمنع التهريب وكُلفت بمعالجة الملف السعودي وقرار منع استيراد المنتجات اللبنانية الى المملكة وتبين ان الموقف السعودي أمني بامتياز وليس للضغط سياسيا على لبنان

Lebanon 24
03-06-2021 | 15:41
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