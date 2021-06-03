فهمي لـmtv: هناك قرار بمنع التهريب وكُلفت بمعالجة الملف السعودي وقرار منع استيراد المنتجات اللبنانية الى المملكة وتبين ان الموقف السعودي أمني بامتياز وليس للضغط سياسيا على لبنان

Lebanon 24