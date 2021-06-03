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فهمي للـ"MTV": جهّزت خطّة للانتخابات النيابية العامة وبالمبدأ قرّرت أن يكون موعدها في 8 أيار 2022 وفق القانون الحالي طالما لم يتمّ إقرار قانون جديد

Lebanon 24
03-06-2021 | 16:04
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