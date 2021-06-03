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تونس وفرنسا توقعان 7 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي تشمل قروضا وتمويلات فرنسية بـ81.2 مليون يورو

Lebanon 24
03-06-2021 | 18:23
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