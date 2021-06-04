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خامنئي يقول إن طهران تريد "أفعالا وليس وعودا" لإحياء الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015

Lebanon 24
04-06-2021 | 03:28
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