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وزير الخارجية القطري: قطر لا تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا طالما لم يحدث تغيير على الأرض

Lebanon 24
04-06-2021 | 03:35
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