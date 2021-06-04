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الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس (الميادين)

Lebanon 24
04-06-2021 | 06:16
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