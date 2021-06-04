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تعطل شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
04-06-2021 | 08:49
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