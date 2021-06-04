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رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة: سنشن عملية عسكرية ضد غزة أو لبنان حسب الحاجة

Lebanon 24
04-06-2021 | 09:04
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