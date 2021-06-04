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السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: المحادثات التي جرت في فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران كانت مثمرة

Lebanon 24
04-06-2021 | 10:34
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