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وزيرا خارجية عمان والولايات المتحدة يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب في اليمن

Lebanon 24
04-06-2021 | 10:51
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