أخبار عاجلة

ماكرون يؤكد في اتصال هاتفي مع الكاظمي دعم فرنسا للحكومة العراقية

Lebanon 24
04-06-2021 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي التزام واشنطن بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها
lebanon 24
04/06/2021 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميركل والعاهل الأردني يؤكدان في اتصال هاتفي على ضرورة وقف النار في غزة
lebanon 24
04/06/2021 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
‏نتنياهو يؤكد في اتصال هاتفي مع ⁧‫بايدن‬⁩ تصميمه على استكمال أهداف العملية في ⁧‫غزة‬⁩
lebanon 24
04/06/2021 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: لاستخدام كل وسائل نفوذه لإعادة الهدوء في أسرع وقت ممكن
lebanon 24
04/06/2021 23:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:10 | 2021-06-04
15:36 | 2021-06-04
15:17 | 2021-06-04
15:16 | 2021-06-04
15:00 | 2021-06-04
14:35 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website