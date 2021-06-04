23
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مصر تسجل 861 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
04-06-2021
|
19:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مصر تسجل 956 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
مصر تسجل 956 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا
05/06/2021 07:05:01
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا
05/06/2021 07:05:01
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تسجل 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
تركيا تسجل 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا
05/06/2021 07:05:01
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين تسجل 21 حالة وفاة و2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Lebanon 24
البحرين تسجل 21 حالة وفاة و2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا
05/06/2021 07:05:01
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ أمني حاسم.. ما هو؟
13:07 | 2021-06-04
04/06/2021 01:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
Lebanon 24
ماراتون فايزر ينطلق الاحد في هذه المستشفيات.. وبيان من وزارة الصحة عن الفئات المستهدفة
10:02 | 2021-06-04
04/06/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
Lebanon 24
دولار السوق الموازية في ارتفاع مستمرّ.. إليكم تسعيرته اليوم الجمعة
02:53 | 2021-06-04
04/06/2021 02:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المركزي والمصارف... الناس ضايعة (صور)
Lebanon 24
بين المركزي والمصارف... الناس ضايعة (صور)
08:19 | 2021-06-04
04/06/2021 08:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وباء جديد يجتاح العالم وسط "كورونا"... هذا ما يجب ان تعرفوه
Lebanon 24
وباء جديد يجتاح العالم وسط "كورونا"... هذا ما يجب ان تعرفوه
14:00 | 2021-06-04
04/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:23 | 2021-06-04
هيئة الصحة البرازيلية توافق على استيراد لقاح "كوفاكسين" الهندي بشروط
19:10 | 2021-06-04
الولايات المتحدة تحوّل فائض اللقاحات لمصر وعدة دول
18:41 | 2021-06-04
بلينكن: يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة
18:33 | 2021-06-04
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين في الانتخابات
18:16 | 2021-06-04
أوكرانيا ترفض عرض إيران دفع 150 ألف دولار لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية
18:14 | 2021-06-04
الخارجية الأوكرانية: على إيران أولاً توضيح ملابسات تحطم الطائرة
فيديو
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
Lebanon 24
تويوتا تطلق نسخا رباعية الدفع من "Corolla" (فيديو)
16:00 | 2021-06-04
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
صُمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة.. "هواوي" تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية
11:00 | 2021-06-04
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
Lebanon 24
الضباع تربّصت به.. ظبي سغير يطلب الاستغاثة من السياح! (فيديو)
08:00 | 2021-06-04
05/06/2021 07:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact