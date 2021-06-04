أخبار عاجلة

‏مصر تسجل 861 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
04-06-2021 | 19:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصر تسجل 956 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
05/06/2021 07:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مصر تسجل 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
05/06/2021 07:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
‏تركيا تسجل 6493 إصابة و122 وفاة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
05/06/2021 07:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تسجل 21 حالة وفاة و2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
05/06/2021 07:05:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:23 | 2021-06-04
19:10 | 2021-06-04
18:41 | 2021-06-04
18:33 | 2021-06-04
18:16 | 2021-06-04
18:14 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website