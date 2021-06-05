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أخبار عاجلة
قيادة العمليات المشتركة العراقية: اتفقنا مع واشنطن على خطة تتضمن آلية إعادة نشر قوات التحالف خارج العراق
Lebanon 24
05-06-2021
|
06:39
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