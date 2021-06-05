أخبار عاجلة

وزير الري المصري: حريصون على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم

Lebanon 24
05-06-2021 | 10:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية السودانية تتوجه إلى نيجيريا في مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
lebanon 24
07/06/2021 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الري المصري: رئيس الكونغو استمع لرؤى أطراف سد النهضة ولم يقدم مقترحا يمكن الحوار حوله
lebanon 24
07/06/2021 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الري السوداني: عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يهدد سلامة المنشآت المائية والاقتصاد على ضفاف النيل
lebanon 24
07/06/2021 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الري المصرية للعربية: نريد التوصل لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة قبل الحديث عن البيانات
lebanon 24
07/06/2021 17:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:30 | 2021-06-07
10:26 | 2021-06-07
10:08 | 2021-06-07
09:53 | 2021-06-07
09:36 | 2021-06-07
09:18 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website