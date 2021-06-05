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إعلام إيراني: خامنئي وجه بعدم مناقشة العقوبات الأميركية ومحادثات فيينا في مناظرة المرشحين

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:29
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