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الشرطة الصومالية تقول إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العشرات في تفجير انتحاري بالقرب من محطة حافلات مزدحمة في العاصمة مقديشو

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:31
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