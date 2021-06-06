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وزير الصحة من البقاع: لن يكون هناك استثناءات للفئات الأقل من 60 عاماً بـماراثون فايزر اليوم، والأسبوع المقبل سيشهد "ماراثوناً" جديداً في محافظات أخرى

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:01
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