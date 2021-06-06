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البطريرك الراعي: يحاول المسؤولون انقاذ نفوسهم ومصالحهم لا انقاذ الوطن ويتصرفون كأنه لا يوجد شعب ودولة ونظام ومؤسسات ولا اقتصاد ولا تجارة ولا فقر ولا جوع ولا بطالة وهجرة

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:12
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البطريرك الراعي: المسؤولون يحاولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن ويتصرّفون وكأنه لا يوجد شعب ولا دولة ولا نظام ولا مؤسسات ولا اقتصاد ولا فقر ولا جوع ولا بطالة
lebanon 24
07/06/2021 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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07/06/2021 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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07/06/2021 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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07/06/2021 17:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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