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البطريرك الراعي: نتوجه الى منظمة الامم المتحدة حتى تتدخل فتنشل لبنان من الانهيار والافلاس كما نناشد منظمة الصحة العالمية التدخل لتوقيف الانهيار الصحي

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:15
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