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البطريرك الراعي: نشكر الدول الصديقة على مساعدتها الجيش ونطلب منها مساعدة اللبنانيين حتى يتمكنوا من الصمود والوقوف الى جانب جيشهم

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:17
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