البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ الإفخارستيا تشفي لأنها توحِّدنا بيسوع: هي تجعلنا نقبل أسلوب حياته، وقدرته على كسر ذواتنا وتقديمها لإخوتنا، وعلى الرد على الشر بالخير

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