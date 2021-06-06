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البابا فرنسيس عبر تويتر: إنَّ الإفخارستيا تشفي لأنها توحِّدنا بيسوع: هي تجعلنا نقبل أسلوب حياته، وقدرته على كسر ذواتنا وتقديمها لإخوتنا، وعلى الرد على الشر بالخير

Lebanon 24
06-06-2021 | 06:55
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البابا فرنسيس عبر تويتر: لنرفع أنظارنا في شهر أيار إلى والدة الإله، علامة تعزية ورجاء أكيد، ولنصلِّ معًا مسبحة الوردية لكي نواجه معًا تجارب هذه المرحلة ونكون أكثر اتحادًا كعائلة روحية
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