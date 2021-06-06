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فتح: ندعو إلى النفير العام الخميس المقبل للدفاع عن القدس ومواجهة مسيرة المستوطنين

Lebanon 24
06-06-2021 | 09:02
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