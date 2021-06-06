أخبار عاجلة

مصادر دبلوماسية مصرية لـ"الشرق": القاهرة تحذر تل أبيب من أي استفزازات في مدينة القدس المحتلة

Lebanon 24
06-06-2021 | 09:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مصادر مصرية لـ"الشرق": القاهرة تؤكد على وجوب أن تشرف السلطة الفلسطينية على إعادة الاعمار لأنها الممثل الشرعي
lebanon 24
07/06/2021 18:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة بعد قصفها برشقة صاروخية كبيرة من سرايا القدس
lebanon 24
07/06/2021 18:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية لـ "الشرق": إسرائيل ترفض استئناف المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن
lebanon 24
07/06/2021 18:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مطلعة لـ"الشرق": القاهرة وجهت الدعوة لحماس وإسرائيل لعقد اجتماعات غير مباشرة في مصر قريبا
lebanon 24
07/06/2021 18:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2021-06-07
11:04 | 2021-06-07
10:50 | 2021-06-07
10:50 | 2021-06-07
10:40 | 2021-06-07
10:37 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website