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أخبار عاجلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 إصابات جراء قمع قوات الاحتلال فلسطينيين في شارع صلاح الدين بالقدس
Lebanon 24
06-06-2021
|
11:36
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