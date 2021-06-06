6 جرحى نتيجة انقلاب صهريج مياه واصطدامه بعدة مركبات على طريق عام المنصورية باتجاه المكلس مقابل بنك اللبناني الفرنسي والعمل جار للمعالجة من قبل القوى الامنية (التحكم المروري)

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