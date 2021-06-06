وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية غابي أشكنازي يطلب من نتنياهو عقد اجتماع عاجل لبحث سيناريوهات التصعيد في القدس ويحذر من تفجر الوضع بشأن الأقصى

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