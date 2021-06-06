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بلال عبدالله: الرئيسان عون والحريري وباسيل يتحملون بالتساوي مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة ويجب ان يكون هناك تنازل

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:03
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رعد: تأخير الحكومة فيه تفويت وهدر لمصالح الوطن في اكثر من اتجاه والاتفاق هو المدخل الحصري لتشكيل الحكومة وهو فعل مسؤولية وطنية ويتيح للحكومة ان تنجز ولموقفها ان يكون أقوى
lebanon 24
07/06/2021 18:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: نحث الجميع على الإسراع في تشكيل الحكومة ولنتصرف بواقعية ومسؤولية ولنبادل التنازلات لحساب بلدنا
lebanon 24
07/06/2021 18:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا مبرّر بأن لا يكون هناك حكومة أو اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والحكومة فوق كلّ اعتبار
lebanon 24
07/06/2021 18:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: تشكيل الحكومة يجب ان يكون فوق كل اعتبار ومن الممكن كلبنانيين ان نختلف في البرامج ووجهات النظر لكن لا يمكن ان نهين بعضنا بالشخصي
lebanon 24
07/06/2021 18:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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