عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"أن بي أن": لقد تخطينا موضوع الاستقالة من البرلمان ونحن بصدد تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

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