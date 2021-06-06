طلال ارسلان: أتمنى أن يوفق الرئيس بري في مساعيه لكننا لا نواجه أزمة حكومة ولا أزمة إنتخابات رئاسية أو برلمانية بل نواجه أزمة نظام ونحن بحاجة إلى نظام جديد (الجديد)

Lebanon 24