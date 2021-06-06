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طلال ارسلان: أتمنى أن يوفق الرئيس بري في مساعيه لكننا لا نواجه أزمة حكومة ولا أزمة إنتخابات رئاسية أو برلمانية بل نواجه أزمة نظام ونحن بحاجة إلى نظام جديد (الجديد)

Lebanon 24
06-06-2021 | 14:38
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