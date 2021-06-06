أخبار عاجلة

النائب نقولا نحاس عبر "الجديد": العمل على مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مستمر وحالياً نستكمل البحث في مواده قبل إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل

Lebanon 24
06-06-2021 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب نقولا نحاس: الطريق أمام مشروع قانون "الكابيتال كونترول" أصبحت سالكة وقد بات ناضجاً وقد تم بحثه مع كل الأفرقاء المعنيين
lebanon 24
07/06/2021 18:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي حسن خليل: لجنة المال والموازنة انتهت من اقرار قانون الكابيتال كونترول
lebanon 24
07/06/2021 18:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: المشروع الذي تم انجازه اليوم سيتم إحالته إلى الهيئة العامة وهو ايجابي لحماية المودعين من خلال الكابيتال كونترول
lebanon 24
07/06/2021 18:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: قانون "الكابيتال كونترول" أصبح ناضجاً
lebanon 24
07/06/2021 18:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2021-06-07
11:11 | 2021-06-07
11:07 | 2021-06-07
11:04 | 2021-06-07
11:04 | 2021-06-07
10:50 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website