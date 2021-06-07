أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يمهل المستوطنين الذين استولوا على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس 8 أيام لإخلائها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-06-2021 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إصابات في مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/06/2021 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس (الميادين)
lebanon 24
07/06/2021 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات شملت مدنا فلسطينية عدة بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/06/2021 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية على غزة أدت إلى مقتل 200 من عناصر حركتي حماس والجهاد بينهم 5 قيادات (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/06/2021 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2021-06-07
11:19 | 2021-06-07
11:17 | 2021-06-07
11:11 | 2021-06-07
11:07 | 2021-06-07
11:04 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website