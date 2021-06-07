أخبار عاجلة

النائب علي حسن خليل من مجلس النواب: على المصارف أن تلتزم بكل القوانين الصادرة لحماية حقوق المودعين

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
خليل: المشروع الذي تم انجازه اليوم سيتم إحالته إلى الهيئة العامة وهو ايجابي لحماية المودعين من خلال الكابيتال كونترول
lebanon 24
07/06/2021 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ"أن بي أن": لقد تخطينا موضوع الاستقالة من البرلمان ونحن بصدد تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب
lebanon 24
07/06/2021 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأردني يقرر فصل النائب أسامة العجارمة بعد التصريحات التي أدلى بها قبل أيام
lebanon 24
07/06/2021 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"شهدنا مستويات عالية في الخطاب".. هذا ما قاله خليل بعد جلسة مجلس النواب
lebanon 24
07/06/2021 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2021-06-07
11:19 | 2021-06-07
11:17 | 2021-06-07
11:11 | 2021-06-07
11:07 | 2021-06-07
11:04 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website