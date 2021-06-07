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خليل: يبقى اقرار الكابيتال كوتنرول عملاً جزئياً أمام ضرورة تشكيل الحكومة التي من مهمّتها إجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:09
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