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الرئيس عون طالب خلال لقائه وفداً من البنك الدولي بإعادة هيكلة القروض التي لم تستعمل بعد وفق الأولويات الطارئة

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:57
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