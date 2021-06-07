نائب رئيس "البنك الدولي" لشؤون المنطقة بعد لقائه عون: البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان ويلتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة

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