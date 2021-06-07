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كرامي من بعبدا: نقلت إلى الرئيس عون صرخة الناس من الوضع الاقتصادي المتردي واستمعت منه لمعاناته في ملف تشكيل الحكومة

Lebanon 24
07-06-2021 | 08:50
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