أخبار عاجلة

بلينكن: نحن في منافسة شديدة مع الصين لكننا لا نريد الدخول معها في سباق تسلح

Lebanon 24
07-06-2021 | 09:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلينكن: برنامج إيران النووي كان مسيطراً عليه إبان الاتفاق معها والآن خرج عن السيطرة
lebanon 24
07/06/2021 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحلف الناتو: صعود الصين يمثل تحديات حقيقية للحلف ولديها قدرات عسكرية منافسة
lebanon 24
07/06/2021 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رداءة الطقس تتسبّب بمقتل 16 شخصاً على الأقلّ خلال سباق جبلي في الصين
lebanon 24
07/06/2021 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يدعم مناقشة قانون لمنافسة الصين تكنولوجيا
lebanon 24
07/06/2021 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2021-06-07
12:03 | 2021-06-07
11:58 | 2021-06-07
11:52 | 2021-06-07
11:36 | 2021-06-07
11:34 | 2021-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website