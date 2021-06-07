باسيل: اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني باعتبار أنّ "هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمرّ (النهار)

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