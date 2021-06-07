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باسيل: اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة وليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني باعتبار أنّ "هذا الوضع استثنائي لا يجب أن يستمرّ (النهار)

Lebanon 24
07-06-2021 | 11:52
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07/06/2021 23:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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