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وزير الخارجية الإيراني: ملتزمون بخطة العمل الشاملة المشتركة وحان الوقت لتغيير واشنطن سياساتها

Lebanon 24
07-06-2021 | 13:27
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