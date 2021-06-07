نواف سلام: النموذج الاقتصادي القائم في لبنان اليوم انتهى وعلينا البحث في التوزيع العادل للخسائر الذي تكبّدها الوطن قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي (LBCI)

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