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رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يطالب المجتمع الدولي بإدانة هجمات الحوثيين على المدنيين في مأرب باليمن

Lebanon 24
07-06-2021 | 15:00
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