بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: هجوم سبها يؤكد بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين يزيد من مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة

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