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بلينكن‬⁩: معظم الصواريخ التي أطلقت من ⁧‫غزة‬⁩ في التصعيد الأخير محلية الصنع

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:54
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