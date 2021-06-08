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أخبار عاجلة
السلطات الإسرائيلية تفرج عن أسير أردني بعد اعتقاله 20 عاماً (سكاي نيوز)
Lebanon 24
08-06-2021
|
04:29
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