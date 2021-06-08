الرئيس عون التقى وفداً من لجنة متابعة سد جنّة ومدير عام ​مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل لبنان​ الذين اطلعوه على الصعوبات التي تواجه استكمال تنفيذ سد جنّة

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