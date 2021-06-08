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أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف، حمل الرقم 158، ضمنه نسخة عن القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 المتعلق باجراءات استثنائية للتسديد التدريجي للودائع باللعملة الأجنبية.

Lebanon 24
08-06-2021 | 13:55
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